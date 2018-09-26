Инициаторами оперативно-профилактического мероприятия выступили МВД России совместно с Минздравом России.

Региональные полицейские подвели итоги второго этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2018», проводимой на территории Владимирской области в период с 7 по 16 сентября текущего года.Цель мероприятия – выявление и профилактика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков среди несовершеннолетних, а также проведение профилактических мероприятий с детьми и их родителями.В рамках оперативно-профилактической операции полицейские организовали проверки объектов и мест массового пребывания несовершеннолетних, провели более 180 мероприятий по профилактике наркомании в молодежной среде.Так, старший оперуполномоченный Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области Наталья Емельянова приняла участие в расширенном родительском собрании в средней общеобразовательной школе № 1 города Владимира. Майор полиции обсудила с родителями подростков вопросы профилактики вовлечения несовершеннолетних в потребление запрещенных веществ, проинформировала о правовых и медицинских последствиях. В формате «вопрос-ответ» разъяснила права и обязанности родителей по воспитанию своих детей, оставила контактную информацию для обращений.Всего за время проведения межведомственной операции правоохранители изъяли из незаконного оборота более двух килограммов наркотических средств, задержали 24 человека по подозрению в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.Сотрудники полиции выявили 385 административных правонарушений, десять из которых были совершены подростками. С каждым несовершеннолетним правонарушителем провели профилактическую беседу о недопущении повторных деяний, разъяснили права и обязанности, родителям указали на усиление контроля за воспитание своих детей с составлением протоколов по ст. 5.35 КоАП РФ. Также выявлены двое несовершеннолетних, подозреваемых в распространении синтетических наркотиков на территории городов Владимира и Коврова, в отношении которых в настоящее время следственными органами возбуждены уголовные дела.Сотрудники полиции и других ведомств, принявшие участие в проведении межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2018», отметили важность таких мероприятий, профилактической составляющей по данному направлению деятельности. Правоохранители будут усиливать совместную работу по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.