Вооруженные силы России планируют купить свыше 100 тысяч патронов 7Н34 за примерно 19 миллионов рублей. Военные уже объявили закрытый аукцион. Передать партию боеприпасов поставщик должен не позднее 10 ноября этого года.

Вооруженные силы России планируют купить свыше 100 тысяч патронов 7Н34 примерно за 19 миллионов рублей. Военные уже объявили закрытый аукцион, сообщает агентство ТАСС. Передать партию боеприпасов поставщик должен не позднее 10 ноября этого года.7Н34 – это мощнейший снайперский патрон калибром 12,7 миллиметров. Масса пули – 145 граммов. Для сравнения, пуля стандартного АК-74 весит около 4 граммов. С расстояния в 800 метров 7Н34 в 80% случаев пробивает лист брони толщиной до 10 миллиметров. Поэтому основное назначение винтовок, которые используют подобные боеприпасы, – вывод из строя легкобронированных машин и даже низколетящих вертолетов.Сейчас одна из самых убойных винтовок российской армии под патрон 7Н34 – это АСВК-М. Из нее можно прицельно стрелять на дистанции до 1500 метров. Правда, оружие достаточно тяжелое. Без прицела и патронов его масса превышает 12 килограммов.