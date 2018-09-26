В среду, 26 сентября, в Лондоне состоялась жеребьевка стадии плей-офф Кубка Дэвиса. За право сыграть в финальном раунде турнира сборная России по теннису встретится с командой Швейцарии. Матчи данной стадии состоятся 1-2 февраля.

В среду, 26 сентября, в Лондоне состоялась жеребьевка стадии плей-офф Кубка Дэвиса. За право сыграть в финальном раунде турнира сборная России по теннису встретится с командой Швейцарии. Матчи данной стадии состоятся 1-2 февраля.Напомним, что ранее места в финальном раунде соревнований забронировали за собой полуфиналисты Мировой группы нынешнего сезона — сборные Хорватии, Франции, Испании и США. Команды Аргентины и Великобритании получили специальные приглашения (wild card). А еще 12 участников финального раунда определятся по результатам раунда плей-офф.Таким образом, в конечном итоге в финальную часть Кубка Дэвиса должны выйти 18 команд. Согласно новому формату, введенному Международной федерации тенниса (ITF), все они должны сыграть в течение семи дней в одном месте и определить победителя.