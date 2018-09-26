Расследование по делу главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского завершено. Как сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, материалы по данному делу готовятся для передачи в суд.

Расследование по делу главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского завершено. Как сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, материалы по данному делу готовятся для передачи в суд.Как уточняет ТАСС, у СБУ остается ряд вопросов и к другим фигурантам данного дела.СБУ 15 мая провела широкомасштабную операцию в отношении сотрудников агентства "РИА Новости Украина". В центральном офисе в Киеве, в его пресс-центре, а также в квартирах нескольких журналистов прошли обыски. Итогом действий СБУ стало задержание главного редактора агентства Кирилла Вышинского, которому было предъявлено обвинение в госизмене. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.Кирилл Вышинский — гражданин Украины и России. До оглашения вердикта апелляционного суда журналист обращался к президенту Украины Петру Порошенко с заявлением о выходе из украинского гражданства и о том, что считает себя исключительно гражданином России. Он также обращался к Владимиру Путину с просьбой оказать правовое содействие его освобождению.