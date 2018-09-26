Я тебя найду, богиня. Я к тебе приду, богиня. Сердце без
тебя пустыня. Богиня! – поет Прохор Шаляпин Цымбалюк-Романовской в караоке.
Вот только внимательные поклонники артиста знают, что Виталина не первая
женщина, которой о своих чувствах голосит Прохор.
"Я тебя найду, богиня. Я к тебе приду, богиня. Сердце без
тебя пустыня. Богиня!" – поет Прохор Шаляпин Цымбалюк-Романовской в караоке.
Вот только внимательные поклонники артиста знают, что Виталина не первая
женщина, которой о своих чувствах голосит Прохор.
Вспомнить только его странные отношения со звездой фильма "Бриллиантовая
рука" Светланой Светличной, о которых не говорил только ленивый. В ту пору
многие считали Прохора альфонсом, а он и не скрывал, что наслаждается статусом молодого
фаворита престарелой звезды.
После был шквал новостей о его новых отношениях с бизнесвумен
Ларисой Копенкиной, которая, к слову, старше певца на 30 лет. Ей артист не
только пел серенады: носил на руках и даже женился.
Через год супруги со скандалом развелись, этому событию было
посвящено множество программ на телевидении и сотни статей в газетах. Однако и
этого Шаляпину показалось мало.
Следующей "жертвой" звезды стала неизвестная модель
Анна Калашникова. Вместе они долго водили российских зрителей за нос
рассказывая о высоких чувствах и совместном будущем. Эксплуатировали на экранах
беременность Анны, утверждая, что ребенок от Шаляпина.
Затем странным образом выяснилось, что малыш Калашниковой от
другого мужчины. По этому поводу также было снято с десяток ток-шоу, а когда
тема себя исчерпала было объявлено о расставании.
В начале этого года артист показал миру новую девушку Татьяну
Гудзеву. Вот, мол, хозяюшка, пироги печет, носки стирает, это вам не профурсетка
Калашникова. И вновь завертелись жернова: вышло несколько эфиров, в которых
обсуждались жизненные перипетии парочки.
Теперь же нам предлагают новый сезон сериала, где есть
один главный герой – это Прохор Шаляпин и его невеста. В этом стройном ряду любимых женщин звезды появилась Виталина
Цымбалюк-Романовская.
Виталина – девушка предприимчивая. Она смогла сделать из
своего грязного развода с народным артистом Арменом Джигарханяном целую пиар-компанию.
Теперь же она связалась с Шаляпиным и задорно играет в любовь. Интересно, каким
скандалом закончится этот "роман"? Остается только гадать. Одно ясно, этой теме точно будет посвящено несколько программ.