Я тебя найду, богиня. Я к тебе приду, богиня. Сердце без тебя пустыня. Богиня! – поет Прохор Шаляпин Цымбалюк-Романовской в караоке. Вот только внимательные поклонники артиста знают, что Виталина не первая женщина, которой о своих чувствах голосит Прохор.

"Я тебя найду, богиня. Я к тебе приду, богиня. Сердце безтебя пустыня. Богиня!" – поет Прохор Шаляпин Цымбалюк-Романовской в караоке.Вот только внимательные поклонники артиста знают, что Виталина не перваяженщина, которой о своих чувствах голосит Прохор.Вспомнить только его странные отношения со звездой фильма "Бриллиантоваярука" Светланой Светличной, о которых не говорил только ленивый. В ту порумногие считали Прохора альфонсом, а он и не скрывал, что наслаждается статусом молодогофаворита престарелой звезды.После был шквал новостей о его новых отношениях с бизнесвуменЛарисой Копенкиной, которая, к слову, старше певца на 30 лет. Ей артист нетолько пел серенады: носил на руках и даже женился.Через год супруги со скандалом развелись, этому событию былопосвящено множество программ на телевидении и сотни статей в газетах. Однако иэтого Шаляпину показалось мало.Следующей "жертвой" звезды стала неизвестная модельАнна Калашникова. Вместе они долго водили российских зрителей за носрассказывая о высоких чувствах и совместном будущем. Эксплуатировали на экранахбеременность Анны, утверждая, что ребенок от Шаляпина.Затем странным образом выяснилось, что малыш Калашниковой отдругого мужчины. По этому поводу также было снято с десяток ток-шоу, а когдатема себя исчерпала было объявлено о расставании.В начале этого года артист показал миру новую девушку ТатьянуГудзеву. Вот, мол, хозяюшка, пироги печет, носки стирает, это вам не профурсеткаКалашникова. И вновь завертелись жернова: вышло несколько эфиров, в которыхобсуждались жизненные перипетии парочки.Теперь же нам предлагают новый сезон сериала, где естьодин главный герой – это Прохор Шаляпин и его невеста. В этом стройном ряду любимых женщин звезды появилась ВиталинаЦымбалюк-Романовская.Виталина – девушка предприимчивая. Она смогла сделать изсвоего грязного развода с народным артистом Арменом Джигарханяном целую пиар-компанию.Теперь же она связалась с Шаляпиным и задорно играет в любовь. Интересно, какимскандалом закончится этот "роман"? Остается только гадать. Одно ясно, этой теме точно будет посвящено несколько программ.