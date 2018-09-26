Дональд Трамп опоздал на свое выступление, Петр Порошенко ошибся дверью, премьер-министр Новой Зеландии пришла в зал с грудным ребенком… Происходящее на 73-й сессии Генассамблеи ООН все больше напоминает цирк и свидетельствует о подрыве авторитета международных организаций.

Дональд Трамп опоздал на своевыступление, Петр Порошенко ошибся дверью, премьер-министр Новой Зеландиипришла в зал с грудным ребенком… Происходящее на 73-й сессии Генассамблеи ООНвсе больше напоминает цирк и свидетельствует о подрыве авторитета международныхорганизаций.Генеральная ассамблея ООН быласоздана после Второй мировой войны как главный совещательный, директивный ипредставительный орган международной организации. Раз в год, в сентябре онасобирается для многостороннего обсуждения всего спектра международных вопросов.Так говорится в Уставе ООН, но на деле с каждым годом смысл встреч мировых лидеровстановится все менее понятным.За 73 года своего существования на Земле умерили от голода и погибли ввойнах сотни миллионов человек. До сих пор не решены проблемы экологии, охраныокружающей среды, защиты людей от природных катаклизмов и, главное, на планетене стихают локальные межэтнические, религиозные и прочие конфликты.На этом фоне ежегодное обсуждение того самого спектра международныхвопросов, похоже, становится бесполезным занятием. Особенно, если учесть, каквсе это проходит.К примеру, накануне, в деньпервого заседания сессии Генассамблеи на свое собственное выступление опоздалвторой оратор – президент США Дональд Трамп. Первым по традиции выступилпрезидент Бразилии (именно в этой стране проходила первая сессия Генассамблеи),затем на трибуну должен был подняться хозяин, то есть представитель принимающейстороны.Но в это время Дональд Трампс супругой и своими помощниками, смеясь и жестикулируя, поднимался наэскалаторе к залу заседаний. В итоге слово пришлось предоставить товарищу Ленину,точнее – главе Эквадора Ленину Морено.Нарушивпривычный ход событий, Дональд Трамп поднялся на трибуну третьим и сразу жерассмешил весь зал. Он начала свою речь рассказом о том, как обстоятдела в США после его прихода в Белый дом. Мол, я меньше чемза два года достиг большего, чем предшественники за аналогичныйпериод. Когда смех затих, смущенный Трамп выпалил: "Не ожидал такойреакции, но это нормально".Затем, вместотого, чтобы обсуждать реальные международные проблемы, американский лидерпродолжил хвастаться и заявил, что, благодаря ему, американская экономика находится в лучшемсостоянии за всю историю. Свою работу на посту президента он скромнооценил на пять с плюсом.Еще один казус произошел в здании ООН сПетром Порошенко. Украинский президент ошибся дверью и заглянул в переговорную СергеяЛаврова. Порошенко шел на мероприятие высокого уровня "Действия в поддержкумиротворчества". Однако перепутал дверь и оказался в помещении, отведенном подпереговоры главы МИД России.Войдя в предбанник, господин Порошенкоогляделся и, осознав, что он находится на российской территории, покинулпомещение. Сергей Лавров прокомментировал появление лидера Незалежнойкоротко и, как всегда, с юмором: "Наверное, с туалетом перепутал".Ну, и наконец,на Генассамблее ООН появились грудные дети. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн прибыла на заседание сдочерью. Ожидая, когда ее пригласят натрибуну, Ардерн играла со своим трехмесячным ребенком прямо в зале Генассамблеи.На время ее выступления обязанности по присмотру за младенцем принял ее партнерКларк Гейфорд.Что произойдет в ближайшие дни в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке,сказать трудно. Но, судя по всему, политическая встреча на самом высоком уровнееще преподнесет всему миру несколько сюрпризов.