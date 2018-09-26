Дональд Трамп опоздал на свое
выступление, Петр Порошенко ошибся дверью, премьер-министр Новой Зеландии
пришла в зал с грудным ребенком… Происходящее на 73-й сессии Генассамблеи ООН
все больше напоминает цирк и свидетельствует о подрыве авторитета международных
организаций.
Дональд Трамп опоздал на свое
выступление, Петр Порошенко ошибся дверью, премьер-министр Новой Зеландии
пришла в зал с грудным ребенком… Происходящее на 73-й сессии Генассамблеи ООН
все больше напоминает цирк и свидетельствует о подрыве авторитета международных
организаций.
Генеральная ассамблея ООН была
создана после Второй мировой войны как главный совещательный, директивный и
представительный орган международной организации. Раз в год, в сентябре она
собирается для многостороннего обсуждения всего спектра международных вопросов.
Так говорится в Уставе ООН, но на деле с каждым годом смысл встреч мировых лидеров
становится все менее понятным.
За 73 года своего существования на Земле умерили от голода и погибли в
войнах сотни миллионов человек. До сих пор не решены проблемы экологии, охраны
окружающей среды, защиты людей от природных катаклизмов и, главное, на планете
не стихают локальные межэтнические, религиозные и прочие конфликты.
На этом фоне ежегодное обсуждение того самого спектра международных
вопросов, похоже, становится бесполезным занятием. Особенно, если учесть, как
все это проходит.
К примеру, накануне, в день
первого заседания сессии Генассамблеи на свое собственное выступление опоздал
второй оратор – президент США Дональд Трамп. Первым по традиции выступил
президент Бразилии (именно в этой стране проходила первая сессия Генассамблеи),
затем на трибуну должен был подняться хозяин, то есть представитель принимающей
стороны.
Но в это время Дональд Трамп
с супругой и своими помощниками, смеясь и жестикулируя, поднимался на
эскалаторе к залу заседаний. В итоге слово пришлось предоставить товарищу Ленину,
точнее – главе Эквадора Ленину Морено.
Нарушив
привычный ход событий, Дональд Трамп поднялся на трибуну третьим и сразу же
рассмешил весь зал. Он начала свою речь рассказом о том, как обстоят
дела в США после его прихода в Белый дом. Мол, я меньше чем
за два года достиг большего, чем предшественники за аналогичный
период. Когда смех затих, смущенный Трамп выпалил: "Не ожидал такой
реакции, но это нормально".
Затем, вместо
того, чтобы обсуждать реальные международные проблемы, американский лидер
продолжил хвастаться и заявил, что, благодаря ему, американская экономика находится в лучшем
состоянии за всю историю. Свою работу на посту президента он скромно
оценил на пять с плюсом.
Еще один казус произошел в здании ООН с
Петром Порошенко. Украинский президент ошибся дверью и заглянул в переговорную Сергея
Лаврова. Порошенко шел на мероприятие высокого уровня "Действия в поддержку
миротворчества". Однако перепутал дверь и оказался в помещении, отведенном под
переговоры главы МИД России.
Войдя в предбанник, господин Порошенко
огляделся и, осознав, что он находится на российской территории, покинул
помещение. Сергей Лавров прокомментировал появление лидера Незалежной
коротко и, как всегда, с юмором: "Наверное, с туалетом перепутал".
Ну, и наконец,
на Генассамблее ООН появились грудные дети. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн прибыла на заседание с
дочерью. Ожидая, когда ее пригласят на
трибуну, Ардерн играла со своим трехмесячным ребенком прямо в зале Генассамблеи.
На время ее выступления обязанности по присмотру за младенцем принял ее партнер
Кларк Гейфорд.
Что произойдет в ближайшие дни в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке,
сказать трудно. Но, судя по всему, политическая встреча на самом высоком уровне
еще преподнесет всему миру несколько сюрпризов.