Зарубежные эксперты заявили, что установили подлинную личность Руслана Боширова, которого власти Великобритании обвиняют в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. В доказательство своей теории разоблачители представили размытое фото человека, похожего на Боширова.

Зарубежные эксперты заявили, что установили подлинную личность Руслана Боширова, которого власти Великобритании обвиняют в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. В доказательство своей теории разоблачители представили размытое фото человека, похожего на Боширова.Как утверждают издания The Insider и Bellingcat, Руслан Боширов – никто иной, как полковник ГРУ, да к тому же Герой России Анатолий Владимирович Чепига. Западные журналисты даже нашли человека, который выдал всю подноготную "отравителя" Скрипалей.Как рассказал инсайдер, пожелавший остаться неназванным, Анатолий Чепига родился 5 мая 1979 года в деревне Николаевка на границе с Китаем. Он, как и положено будущему Герою России, окончил с отличием высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ), затем служил в армии, а после участвовал во второй чеченской кампании. Званием героя он награжден в 2014 году за выполнение миротворческой миссии.Бошировым Чепига стал после переезда в столицу, где был "переквалифицирован" в разведчики, и поступил в военную академию для обучения иностранным языкам. Благодаря этому факту журналисты и докопались до истины, отсмотрев тысячи фотографий выпускников, они нашли снимок с человеком отдаленно напоминающим Боширова.Далее логика была простая, раз Анатолий Чепига учился в ДВОКУ, служил в Чечне, да к тому же еще и ровесник Боширова, значит они являются одним человеком. А то, что размытое лицо на групповой фотографии не так то легко идентифицировать – это не суть. "По этому фото сложно сделать какие-то выводы", – заявляют западные журналисты, но все равно утверждают, что добыли сенсационные и неопровержимые данные.Ранее The Bellingcat и The Insider опубликовали копии служебных документов ФМС с паспортными данными Александра Петрова со штампом "Совершенно секретно". Указанный в документах код назвали номером телефона, принадлежащим ГРУ.В свою очередь Александр Петров и Руслан Боширов рассказали о поездке в Солсбери и призвали реальных отравителей Скрипалей принести им извинения. По словам Петрова и Боширова, из-за шумихи они не могут спокойно выйти на улицу, опасаются за свою жизнь и безопасность близких.