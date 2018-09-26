Направлено в суд уголовное дело в отношении участников организованной группы, обвиняемых в совершении четырех эпизодов мошеннической деятельности...

«СЧ СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении участников организованной группы, обвиняемых в совершении четырех эпизодов мошеннической деятельности, связанных с хищением квартир, предназначенных для улучшения жилищных условий военнослужащих и членов их семей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Установлено, что четверо соучастников путем изготовления поддельных договоров социального найма жилых помещений и иных поддельных документов незаконно приобрели право собственности на 4 квартиры, расположенные на территории г. Москвы. В результате своими действиями они причинили государству материальный ущерб на сумму свыше 27,5 млн рублей.Кроме того, один из фигурантов пытался приобрести право собственности на квартиру, расположенную по Лухмановской улице, стоимостью свыше 6 млн рублей, однако преступный умысел не был доведен до конца по независящим от него причинам.По данному факту из ранее возбужденного в 2013 году ГСУ ГУ МВД России по г. Москве уголовного дела о факте хищения квартир в отношении указанных лиц выделено в отдельное производство уголовное дело по ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Преображенский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.В феврале 2017 года одному из обвиняемых, который являлся фигурантом нескольких уголовных дел, Черемушкинским районным судом г. Москвы по совокупности приговоров, путем частичного сложения назначенных наказаний, было назначено окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53