Мэр Москвы Сергей Собянин призвал депутатов Московской городской думы совместно работать над программой Мой район. Об этом он заявил на встрече со столичными парламентариями в мэрии столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал депутатов Московской городской думы совместно работать над программой "Мой район". Об этом он заявил на встрече со столичными парламентариями в мэрии столицы."Во время выборной кампании, которая прошла, много было наказов, десятки тысяч предложений, и, конечно, ни одно из этих предложений мы не оставим без внимания. Должен сказать, что подавляющее большинство этих предложений сводилось не к каким-то общим задачам и программе, а абсолютно конкретным, которые касались их (горожан) дома, двора, улицы, района. Поэтому я выступил с инициативой создания программы "Мой район".По словам мэра, за последние годы в городе было проведено масштабное благоустройство, открылись новые объекты соцкультбыта, и пришло время посмотреть, как это отразилось на каждом отдельном районе. "Так, чтобы каждый район, каждый москвич имел равные возможности по доступности образования качественного, дошкольного образования, работы поликлиник, больниц, транспорта, качественного благоустройства, объектов культуры. Это очень тонкая кропотливая и важная работа. И должен сказать, то я вижу эту работу не как какое-то разовое мероприятие в связи с выборной кампанией. Это изменение в целом всего подхода к планированию развития города", — сказал мэр.Он завил, что программа "Мой район" должна быть отражена в документах, принимаемых правительством Москвы: в бюджете города, в адресно-инвестиционной программе."Очень важно объединить в одну систему огромные наработки, связанные с благоустройством наших районов: парков, скверов, дворов, улиц", — добавил Собянин.Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии Москвы, целью программы "Мой район" является создание равных условий для всех москвичей вне зависимости от места жительства. Это создание равных условий получения качественных услуг здравоохранения, образования, социального обслуживания, равный доступ к организациях детского творчества и досуга. Программа учитывает потребности горожан в появлении новых т обновлении уже действующих спортивных комплексов, парков, библиотек и других общедоступных объектов.