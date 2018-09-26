Ее главная тема – безопасность детей на дорогах.
В России по инициативе Госавтоинспекции и Министерства образования и науки Российской Федерации проходит Неделя дорожной безопасности, посвященная вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах, которая продлится до 29 сентября.
Инспекторы ГИБДД напоминают автомобилистам о необходимости выбирать безопасную скорость, исходя из погодных и дорожных условий, пристегиваться ремнем безопасности и перевозить детей в детских удерживающих устройствах. Пешеходам полицейские рассказывают, для чего необходимо использовать световозвращающие элементы в темное время суток и почему важно всегда соблюдать ПДД при переходе проезжей части.
Особое внимание госавтоинспекторы и педагоги уделяют родителям учащихся. На общешкольных собраниях доводится информация об основных ошибках, допускаемых юными участниками дорожного движения, демонстрируются тематические видеоролики, проходят ежедневные «минутки безопасности».
В Неделе дорожной безопасности принимают участие все школы области.