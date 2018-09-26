Ее главная тема – безопасность детей на дорогах.

В России по инициативе Госавтоинспекции и Министерства образования и науки Российской Федерации проходит Неделя дорожной безопасности, посвященная вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах, которая продлится до 29 сентября.Инспекторы ГИБДД напоминают автомобилистам о необходимости выбирать безопасную скорость, исходя из погодных и дорожных условий, пристегиваться ремнем безопасности и перевозить детей в детских удерживающих устройствах. Пешеходам полицейские рассказывают, для чего необходимо использовать световозвращающие элементы в темное время суток и почему важно всегда соблюдать ПДД при переходе проезжей части.Особое внимание госавтоинспекторы и педагоги уделяют родителям учащихся. На общешкольных собраниях доводится информация об основных ошибках, допускаемых юными участниками дорожного движения, демонстрируются тематические видеоролики, проходят ежедневные «минутки безопасности».В Неделе дорожной безопасности принимают участие все школы области.