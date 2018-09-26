Детям рассказали о возможности получения образования на льготных условиях в высших и средних специальных учебных заведениях...

Представитель Правового управления ГУ МВД России по г. Москве совместно с представителем Правового отдела УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве, а также инспектором по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по району Гольяново г. Москвы провели урок правового информирования в ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Радуга».Тема социализации детей-сирот всегда была актуальной и остается острой в настоящее время. Выпускники детских домов и социальных центров хотят получить достойное образование и выбрать профессию, поэтому на встрече с воспитанниками было решено остановиться на теме «Трудоустройство воспитанников детских учреждений. Льготы, причитающиеся воспитанникам по окончании учреждения».В рамках встречи детям рассказали о возможности получения образования на льготных условиях в высших и средних специальных учебных заведениях, а также о мерах материальной поддержки и помощи в решении жилищного вопроса.Воспитанники активно участвовали в дискуссии, задавали вопросы. В завершение встречи они поблагодарили представителей московской полиции за полезную встречу.ПУ ГУ МВД России по г. Москве