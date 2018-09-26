Президент США Дональд Трамп 25 сентября выступил перед мировыми лидерами на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Его речь вызвала у присутствующих неожиданную реакцию.

Президент США Дональд Трамп 25 сентября выступилперед мировыми лидерами на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.Его речь вызвала у присутствующих неожиданную реакцию.Зал рассмеялсяпосле того, как Трамп рассказал об изменениях ситуации в США, которые произошлиза время его президентства. В частности,американский лидер заявил, что менее чем за два года смог достичь больше, чемвсе его предшественники за тот же срок.ОсобенноТрамп рассмешил германских союзников. Говоря об энергетике, он упомянул Россию.Об этом на своей странице в Facebook сообщила официальный представитель МИД нашей страны МарияЗахарова. "Сказал только, что Германия должна срочно переориентироватьсяна другие энергетические возможности, иначе будет зависеть от России. На этихсловах делегация ФРГ захихикала", – написала Захарова.Стоитотметить, что смех в зале немного остудил пыл зазнавшегося американского лидера.ПрезидентСША отметил, что не ожидал такой реакции, но назвал ее "нормальной", после чегопродолжил рассказывать о достижениях своей администрации. Так, ондоложил участникам заседания о росте экономики, сокращении безработицы и другихуспехах США.Кроме того, в рамках своего выступления в ООНТрамп заявил, что Соединенные Штаты продолжат давить на Иран, в частности новыми санкциями. Также он сказал, что США будут продолжать бороться задемократию в Сирии и стремиться к достижению мира между Израилем и Палестиной.