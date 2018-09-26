12 российских компаний попали под новые американские санкции, для них теперь будет действовать так называемая презумпция отказа на экспорт им продукции двойного назначения.

12 российских компаний попали под новые американские санкции, для них теперь будет действовать так называемая презумпция отказа на экспорт им продукции двойного назначения. Ограничения ввело Министерство торговли США, посчитав, что деятельность данных компаний идет вразрез с интересами национальной безопасности.В числе тех, кто попал в черный список, НПП "Гамма", КБ "Авиадвигатель", НПК "Системы прецизионного приборостроения", НИИ "Вектор", компании Nilco Group и "Инфотекс", передает ТАСС.20 сентября США внесли в санкционные списки еще шесть компаний и 27 физических лиц, связанных с оборонно-промышленным комплексом и разведкой. При этом любая третья сторона, которая будет вести деловые отношения с этими российскими представителями, может быть подвергнута американским рестрикциям.