В США завершился скандальный судебный процесс между 36-летней поп-певицей Бритни Спирс и ее бывшим супругом, танцором Кевином Федерлайном. Власти обязали звезду выплачивать детям дополнительные деньги.

В США завершился скандальный судебный процесс между 36-летней поп-певицей Бритни Спирс и ее бывшим супругом, танцором Кевином Федерлайном. Власти обязали звезду выплачивать детям дополнительные деньги, сообщает Fox News.Отныне Бритни Спирс придется ежемесячно выплачивать отцу своих детей, которых зовут Джейден и Шон, на несколько тысяч долларов больше. Ранее Спирс перечисляла экс-супругу по 20 тысяч долларов каждый месяц, однако тот заявил, что этого мало.По словам Федерлайна, в настоящий момент он не может зарабатывать необходимые средства своей основной профессией, то есть, танцами.Судебное разбирательство между знаменитой певицей и ее бывшим супругом длится с февраля. Звезду лишили право самостоятельно распоряжаться своими деньгами и растить детей в 2008 году, когда у Бритни Спирс произошел серьезный нервный срыв.С тех пор ее сыновья живут с отцом, у которого еще четверо детей от других браков. В августе Спирс пришлось выплатить Федерлайну дополнительные 110 тысяч долларов.Певица и танцор поженились в 2004 году и расстались два года спустя.