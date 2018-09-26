Певица Валерия и Иосиф Пригожин счастливы в браке долгих 14 лет. Образцово-показательная семья для шоу-бизнеса. Однако, поклонники пары недоумевают, почему они так и не решились на рождение совместных детей.

Певица Валерия и Иосиф Пригожин счастливы в браке долгих 14 лет. Образцово-показательная семья для шоу-бизнеса. Однако, поклонники пары недоумевают, почему они так и не решились на рождение совместных детей."Тема детей в семье Валерии и Пригожина покрыта множествомтайн. Пара определенно хочет родить наследников и всерьез намерена завестидетей, но никаких подробностей своим поклонникам и прессе сообщать не планируют", – рассказала Dni.Ru .По мнению ясновидящей, дети от предыдущих браков уже совсем взрослые, а заботы о новорожденномплемяннике напомнили Валерии и Иосифу, какая это радость – заботиться о малышах,поэтому паре еще больше захотелось вновь стать родителями. У Валерии, к сожалению, уже были неудачные попыткизабеременеть и выносить ребенка от Иосифа."Но она все еще надеется забеременетьестественным путем, – считает гадалка. – Но в будущем, я уверена, параприбегнет к услугам суррогатной матери. Могу сказать, что все это будетпроходить в строжайшем секрете и закончится большим счастьем для Валерии иИосифа – пополнение в семье обязательно случится".