Певица Валерия и Иосиф Пригожин счастливы в браке долгих 14 лет. Образцово-показательная семья для шоу-бизнеса. Однако, поклонники пары недоумевают, почему они так и не решились на рождение совместных детей.
Певица Валерия и Иосиф Пригожин счастливы в браке долгих 14 лет. Образцово-показательная семья для шоу-бизнеса. Однако, поклонники пары недоумевают, почему они так и не решились на рождение совместных детей.
"Тема детей в семье Валерии и Пригожина покрыта множеством
тайн. Пара определенно хочет родить наследников и всерьез намерена завести
детей, но никаких подробностей своим поклонникам и прессе сообщать не планируют", – рассказала Dni.Ru .
По мнению ясновидящей, дети от предыдущих браков уже совсем взрослые, а заботы о новорожденном
племяннике напомнили Валерии и Иосифу, какая это радость – заботиться о малышах,
поэтому паре еще больше захотелось вновь стать родителями. У Валерии, к сожалению, уже были неудачные попытки
забеременеть и выносить ребенка от Иосифа.
"Но она все еще надеется забеременеть
естественным путем, – считает гадалка. – Но в будущем, я уверена, пара
прибегнет к услугам суррогатной матери. Могу сказать, что все это будет
проходить в строжайшем секрете и закончится большим счастьем для Валерии и
Иосифа – пополнение в семье обязательно случится".