В китайском Ухане продолжает свои выступления российская теннисистка Дарья Касаткина. Первая ракетка России пробилась в третий круг соревнования, в непростом матче обыграв китайскую теннисистку Сиюй Ван.

В китайском Ухане продолжает свои выступления российская теннисистка Дарья Касаткина. Первая ракетка России пробилась в третий круг соревнования, в непростом матче обыграв китайскую теннисистку Сиюй Ван.Касаткина уверенно начала поединок, выиграв первый сет со счетом 6:1, и, казалось, не испытает проблем с 232 номером мирового рейтинга, однако вторую партию россиянка уступила (3:6). Заключительный сет выдался невероятно напряженным, а победитель определился лишь на тайбрейке – 7:6 (10:8) в пользу российской теннисистки. Матч продолжался 2 часа 2 минуты.В следующем раунде Касаткина встретится с победительницей пары Симона Халеп (Румыния) – Доминика Цибулкова (Словакия).