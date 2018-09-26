В зарубежных СМИ появилась информация о том, что у Виктории и Дэвида Бекхэм родится пятый ребенок. Однако рожать будет не сама Викки, а суррогатная мать.

В зарубежных СМИ появилась информация о том, что у Виктории и Дэвида Бекхэм родится пятый ребенок. Однако рожать будет не сама Викки, а суррогатная мать.О том, что у 44-летней Виктории и 43-летнего Дэвида появится пятый ребенок, стало известно американскому журналу "ОК!" Согласно их данным, о будущем малыше объявили Дэвид и Виктория во время торжественного семейного ужина. "Они собрали близких друзей. Все пили шампанское, кроме Виктории. Потом Дэвид со слезами на глазах сообщил, что они ждут пятого ребенка", – сообщил информатор журналистам.Интересно, что старший сын, 19-летний Бруклин, был в шоке от известия. Что касается остальных детей, 16-летнего Ромео, 13-летнего Круса и семилетней Харпер, то они оказались взволнованы и счастливы.Как утверждает издание, у Виктории и Дэвида родится дочь. Это случится в первый месяц весны. Отметим, что на свежих фотографиях у Викки не прослеживается даже намека на округлившийся живот. Все просто – пятого ребенка супругам родит суррогатная мать.Ранее в откровенном интервью Виктория Бекхэм категорично заявила, что не намерена больше рожать. "Мне надоели эти бесконечные разговоры: беременна-не беременна, рожает-не рожает. Говорю всем однозначно – нет, больше я рожать не собираюсь", – сообщила дизайнер.Бекхэм призналась, что ей сложно совмещать большой бизнес и большую семью. Ведь нужно уделить время каждому из четырех детей, да еще и мужу. Что уж говорить о себе самой. "Мне кажется, что чем старше ребенок, тем с ним тяжелее. Самое главное – быть уверенным, что каждому дал столько внимания, сколько ему требуется", – заключила Виктория.