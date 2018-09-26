Экс-участники телестройки Александр Задойнов и Элина Камирен никак не могут найти общий язык даже ради общей дочери Саши. Девушка намерена лишить бывшего возлюбленного родительских прав за неуплату алиментов.

Экс-участникителестройки Александр Задойнов и Элина Камирен никак не могут найти общий языкдаже ради общей дочери Саши. Девушка намерена лишить бывшего возлюбленногородительских прав за неуплату алиментов.Элинасчитает отношения с Александром большой ошибкой. Она подчеркнула, что на реалити-шоуони были лишь партнерами, посколькукаждый извлекал выгоду от участия в скандальном телепроекте."Саша,ты вставляешь мне палки в колеса. Откажись от прав. Я прощу все долги поалиментам", – обратилась Камирен к Задойнову в Instagram.Ранее она заявила, что маленькая дочка не узнает отца, а тот якобы неторопится видеться с Сашенькой.У Задойнована этот счет свое мнение. Он выступаеткатегорически против лишения родительских прав и обещает погаситьзадолженность по алиментам.По его словам, в последнийраз он видел дочь в сентябре. Правда, со стороны, поскольку в детский садАлександра не впускают по требованию Элины."Общался с дочерью в июне. Онапоначалу не признала меня – сказала, что живет с мамой, бабой и кисой. Воспитатель,узнав меня, разрешила пообщаться с дочерью. После пяти минут общения и нашихсовместных игр Саша уже не отходила от меня, – цитирует мужчину StarHit.Ондобавил, что о его приезде узнала Элина. "Она появились как ураган. Сталаругать воспитателя, что впустила меня, а Саше сказала, что я не папа, а дядя",– поделился экс-участник "Дома-2".Кроме того, по его мнению, Камирен хочет лишить его отцовства, чтобы вывезти дочь за границу без его согласия. "Это пока невозможно,ведь она лишит меня возможности видеть Сашу. Элина переехала в Сочи, тожепонимая, что я не смогу видеть дочь, как захочу – поездки туда не издешевых", – рассказал Задойнов.