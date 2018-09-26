Экс-участники
телестройки Александр Задойнов и Элина Камирен никак не могут найти общий язык
даже ради общей дочери Саши. Девушка намерена лишить бывшего возлюбленного
родительских прав за неуплату алиментов.
Экс-участники
телестройки Александр Задойнов и Элина Камирен никак не могут найти общий язык
даже ради общей дочери Саши. Девушка намерена лишить бывшего возлюбленного
родительских прав за неуплату алиментов.
Элина
считает отношения с Александром большой ошибкой. Она подчеркнула, что на реалити-шоу
они были лишь партнерами, поскольку
каждый извлекал выгоду от участия в скандальном телепроекте.
"Саша,
ты вставляешь мне палки в колеса. Откажись от прав. Я прощу все долги по
алиментам", – обратилась Камирен к Задойнову в Instagram.
Ранее она заявила, что маленькая дочка не узнает отца, а тот якобы не
торопится видеться с Сашенькой.
У Задойнова
на этот счет свое мнение. Он выступает
категорически против лишения родительских прав и обещает погасить
задолженность по алиментам.
По его словам, в последний
раз он видел дочь в сентябре. Правда, со стороны, поскольку в детский сад
Александра не впускают по требованию Элины.
"Общался с дочерью в июне. Она
поначалу не признала меня – сказала, что живет с мамой, бабой и кисой. Воспитатель,
узнав меня, разрешила пообщаться с дочерью. После пяти минут общения и наших
совместных игр Саша уже не отходила от меня, – цитирует мужчину StarHit.
Он
добавил, что о его приезде узнала Элина. "Она появились как ураган. Стала
ругать воспитателя, что впустила меня, а Саше сказала, что я не папа, а дядя",
– поделился экс-участник "Дома-2".
Кроме того, по его мнению, Камирен хочет лишить его отцовства, чтобы вывезти дочь за границу без его согласия. "Это пока невозможно,
ведь она лишит меня возможности видеть Сашу. Элина переехала в Сочи, тоже
понимая, что я не смогу видеть дочь, как захочу – поездки туда не из
дешевых", – рассказал Задойнов.