Поклонники звездного семейства не могут поверить, что чета Блюменкранцев уже никогда не будет существовать. Тем временем Валера обвиняет Тату в неверности.

Поклонники звездного семейства не могут поверить, что четаБлюменкранцев уже никогда не будет существовать. Тем временем Валера обвиняет Тату в неверности.Участник "Дома-2" каким-то образом узнал, что его супругаизменила ему с Лешей Безусом. Молодой человек сообщил об этом поклонникам вовремя прямого эфира в соцсети.Отметим, что зрителей шоу эта информация показаласьподозрительно неправдоподобной. Они не могли поверить, что их любимица способнана предательство. Валерий решил развеять все сомнения фанатов и рассказал обовсем в подробностях."Она приходит в отель без камер и занимается с Безусом… Какбы это корректнее сказать… Делает ему *** (ублажает орально. – Прим. ред.) накровати, а рядом лежит маленький ребенок. Спасибо, мне такая женщина не нужна,всего доброго", – взорвался Блюменкранц на замечание фолловера.Он не стал скрывать, что тоже запятнал свою репутациюпохождением налево, но делал это вдали от посторонних глаз. По словам мужчины,он никогда не опустился бы до секса при ребенке, поступок супруги Валерасчитаем мерзким."Я ушел за камни, это было в 500 метров от того места, гдеона живет. А она прямо там: ребенок рядом лежит в 10 сантиметрах, а она делает ***Безусу. То есть это нормально?" – доказывал свою правоту Блюменкранц.Участник телестройки заявил, что жена каждый деньнезаслуженно оскорбляет его в соцсетях, однако сама ведет себя как девушка легкогоповедения. "И мне просто обидно, что ребенок воспитывается в этой дерьмине", -пожаловался Валера.Также он рассказал, что с Марианой Петря никак не связан,он одинокий мужчина. "Мы пару раз "почпокались", – описал свои взаимоотношенияс коллегой по телестройке Валерий. Об этом сообщает Dom2Life.ru.