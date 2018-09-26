Азовское море и
Керченский пролив остаются российскими. По крайней мере, пока. Статус водоема
не определен, а в борьбе за него у Москвы есть очень сильный аргумент. Да и построенный
Россией Крымский мост дает дополнительные гарантии.
Азовское море и
Керченский пролив остаются российскими. По крайней мере, пока. Статус водоема
не определен, а в борьбе за него у Москвы есть очень сильный аргумент. Да и построенный
Россией Крымский мост дает дополнительные гарантии.
Проблемы для
Киева кроются в договора о совместном использовании Азовского моря. В этом
документе нет ни слова о международном морском праве, поэтому все недоразумения
должны решаться исключительно в результате переговоров двух заинтересованных
сторон.
Украинское
издание "Еспрессо" пишет, что Киеву бессмысленно надеяться на международное
вмешательство, несмотря на обращение в ООН. Напомним, что жалобу в
международную организацию на действия России в Азовском море Украина подала еще
в феврале этого года, но никакого решения до сих пор не последовало. До этого в Киеве даже звучали смелые заявления о захвате Крымского моста.
Пытаясь
показать свою силу на Азовском море, Украина провела там сегодня тактические
учения. Отрабатывались задачи по уничтожению надводных целей и морского десанта
противника.
А несколько
дней назад президент Петр Порошенко рассмешил весь мир тем, что похвалился
проходом двух ржавых украинских кораблей под Крымским мостом в Азовское море. Лидер Незалежной забыл
упомянуть, что поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир
"Корец" уже дышат на ладан.
Для того, чтобы они не
развалились, в походе на Азовское море их сопровождали российские корабли. Это
было нужно для того, чтобы не допустить затопления украинских кораблей как
металлолома, а также во избежание провокаций в российских водах. К счастью, все
обошлось: украинские корабли добрались
до Азовского моря и встали на якорь в порту Мариуполя.