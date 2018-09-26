Азовское море и Керченский пролив остаются российскими. По крайней мере, пока. Статус водоема не определен, а в борьбе за него у Москвы есть очень сильный аргумент. Да и построенный Россией Крымский мост дает дополнительные гарантии.

Азовское море иКерченский пролив остаются российскими. По крайней мере, пока. Статус водоемане определен, а в борьбе за него у Москвы есть очень сильный аргумент. Да и построенныйРоссией Крымский мост дает дополнительные гарантии.Проблемы дляКиева кроются в договоре о совместном использовании Азовского моря. В этомдокументе нет ни слова о международном морском праве, поэтому все недоразумениядолжны решаться исключительно в результате переговоров двух заинтересованныхсторон.Украинскоеиздание "Еспрессо" пишет, что Киеву бессмысленно надеяться на международноевмешательство, несмотря на обращение в ООН. Напомним, что жалобу вмеждународную организацию на действия России в Азовском море Украина подала ещев феврале этого года, но решения до сих пор не последовало. До этого в Киеве даже звучали смелые заявления о захвате Крымского моста.Пытаясьпоказать свою силу на Азовском море, Украина провела там сегодня тактическиеучения. Отрабатывались задачи по уничтожению надводных целей и морского десантапротивника.А несколькодней назад президент Петр Порошенко рассмешил весь мир тем, что похвалилсяпроходом двух ржавых украинских кораблей под Крымским мостом в Азовское море. Лидер Незалежной забылупомянуть, что поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир"Корец" уже дышат на ладан.Чтобы они неразвалились, в походе на Азовское море их сопровождали российские корабли. Этобыло нужно для того, чтобы не допустить затопления украинских кораблей какметаллолома, а также во избежание провокаций в российских водах. К счастью, всеобошлось: украинские корабли добралисьдо Азовского моря и встали на якорь в порту Мариуполя.