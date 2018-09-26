Российским правозащитникам,
представляющим интересы полуострова на площадке 39-й сессии Совета по правам
человека ООН, поступили
угрозы от делегатов Незалежной. Информация же о блокаде Крыма Киевом вызвала у
присутствующих шок.
Российским правозащитникам,
представляющим интересы полуострова на площадке 39-й сессии Совета по правам
человека ООН, поступили
угрозы от делегатов Незалежной. Информация же о блокаде Крыма Киевом вызвала у
присутствующих шок.
О
произошедшем рассказал руководитель рабочей группы по международно-правовым
вопросам при постпредстве республики Крым при президенте России Александр
Молохов. По его словам, угроза поступила после доклада делегата Сергея Пинчука об
ущемлении прав крымских татар на Украине.
Один из
делегатов от Незалежной после выхода из зала заседания лично высказал в адрес
Пинчука угрозу, сказав, что они его "достанут". "Это значит, что мы
своими выступлениями задели их за живое", – цитирует Молохова РИА Новости.
Также правозащитник рассказал о реакции ООН на продовольственную, транспортную, а также
блокаду водо– и энергоснабжения Крыма Киевом. Эта информация вызвала шок у
участников сессии.
По словам
Молохова, неправомерные действия украинских властей в 2014–2017 годах спровоцировали
гуманитарный кризис на полуострове и привели к массовым нарушениям прав
человека в регионе. Он добавил, что этому способствуют и санкции США и ЕС.
Александр Молохов отметил, что представители Украины
были не готовы к такому выступлению. Делегаты растерялись и даже
не воспользовались правом реплики.