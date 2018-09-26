Российским правозащитникам, представляющим интересы полуострова на площадке 39-й сессии Совета по правам человека ООН, поступили угрозы от делегатов Незалежной. Информация же о блокаде Крыма Киевом вызвала у присутствующих шок.

Российским правозащитникам,представляющим интересы полуострова на площадке 39-й сессии Совета по правамчеловека ООН, поступилиугрозы от делегатов Незалежной. Информация же о блокаде Крыма Киевом вызвала уприсутствующих шок.произошедшем рассказал руководитель рабочей группы по международно-правовымвопросам при постпредстве республики Крым при президенте России АлександрМолохов. По его словам, угроза поступила после доклада делегата Сергея Пинчука обущемлении прав крымских татар на Украине.Один изделегатов от Незалежной после выхода из зала заседания лично высказал в адресПинчука угрозу, сказав, что они его "достанут". "Это значит, что мысвоими выступлениями задели их за живое", – цитирует Молохова РИА Новости.Также правозащитник рассказал о реакции ООН на продовольственную, транспортную, а такжеблокаду водо– и энергоснабжения Крыма Киевом. Эта информация вызвала шок уучастников сессии.По словамМолохова, неправомерные действия украинских властей в 2014–2017 годах спровоцировалигуманитарный кризис на полуострове и привели к массовым нарушениям правчеловека в регионе. Он добавил, что этому способствуют и санкции США и ЕС.Александр Молохов отметил, что представители Украиныбыли не готовы к такому выступлению. Делегаты растерялись и дажене воспользовались правом реплики.