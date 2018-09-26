Стали известны подробности прохода двух украинских кораблей под Крымским мостом. Оказывается, капитанов судов не на шутку напугали безобидные маневры российских пограничников.

Сталиизвестны подробности прохода двух украинских кораблей под Крымским мостом.Оказывается, капитанов судов не на шутку напугали безобидные маневры российскихпограничников.украинских СМИ произошедшее называют не иначе как опасным инцидентом. Российскийпограничный катер типа "Мангуст" на большой скорости пыталсясблизиться с украинскими кораблями, которые вышли в Азовское море черезКерченский пролив и прошли под , пишет издание "Обозреватель".А на страницеВМС Украины в Facebook опубликована видеозапись происшествия. Отмечается, чтоэкипажи малых бронированных артиллерийских катеров "Лубны" и"Кременчуг" своими решительными действиями не допустили российскийкатер к месту стоянки поисково-спасательного судна "Донбасс" иморского буксира "Корец".Толькопочему-то ни журналисты, ни официальные лица не упоминают о том, что российские кораблисопровождали украинские катера с одной целью – чтобы не допустить провокацийпод .Киеве же проход своих кораблей восприняли не иначе как победу украинскогофлота. Президент Петр Порошенко с гордостью сообщил в Twitter, что его корабливышли в Азовское море и в перспективе станут частью новой военно-морской базы.Не менее важной новостью на Украине стал и тот факт, что экипажи кораблей моглилично посмотреть на .Стоитотметить, что поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир"Корец" уже дышат на ладан. Именно поэтому их взяли в кольцороссийские корабли. "Донбасс", когда-то служивший плавучеймастерской, был построен в Польше в 1969 году, а буксир "Корец" сошелсо стапелей в Ярославле в 1973 году.После"победного" прохода кораблей под арками , глава республики СергейАксенов назвал украинские суда ржавыми корытами.