Стали
известны подробности прохода двух украинских кораблей под Крымским мостом.
Оказывается, капитанов судов не на шутку напугали безобидные маневры российских
пограничников.
Стали
известны подробности прохода двух украинских кораблей под Крымским мостом.
Оказывается, капитанов судов не на шутку напугали безобидные маневры российских
пограничников.
В
украинских СМИ произошедшее называют не иначе как опасным инцидентом. Российский
пограничный катер типа "Мангуст" на большой скорости пытался
сблизиться с украинскими кораблями, которые вышли в Азовское море через
Керченский пролив и прошли под , пишет издание "Обозреватель".
А на странице
ВМС Украины в Facebook опубликована видеозапись происшествия. Отмечается, что
экипажи малых бронированных артиллерийских катеров "Лубны" и
"Кременчуг" своими решительными действиями не допустили российский
катер к месту стоянки поисково-спасательного судна "Донбасс" и
морского буксира "Корец".
Только
почему-то ни журналисты, ни официальные лица не упоминают о том, что российские корабли
сопровождали украинские катера с одной целью – чтобы не допустить провокаций
под .
В
Киеве же проход своих кораблей восприняли не иначе как победу украинского
флота. Президент Петр Порошенко с гордостью сообщил в Twitter, что его корабли
вышли в Азовское море и в перспективе станут частью новой военно-морской базы.
Не менее важной новостью на Украине стал и тот факт, что экипажи кораблей могли
лично посмотреть на .
Стоит
отметить, что поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир
"Корец" уже дышат на ладан. Именно поэтому их взяли в кольцо
российские корабли. "Донбасс", когда-то служивший плавучей
мастерской, был построен в Польше в 1969 году, а буксир "Корец" сошел
со стапелей в Ярославле в 1973 году.
После
"победного" прохода кораблей под арками , глава республики Сергей
Аксенов назвал украинские суда ржавыми корытами.