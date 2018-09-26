ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Ботнева Романа Павловича, жителя Архангельской области, 1966 года рождения...

ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Ботнева Романа Павловича, жителя Архангельской области, 1966 года рождения, который 15.08.2016 года ушел из гостиницы по адресу Волгоградский проспект, д.36 и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.Приметы: на вид 50-55 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, глаза светлые, волосы русые.Особые приметы: шрам на спине между лопатками 3 см.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8(495) 657-65-65; 8(495) 376-66-66; 8(495) 709-26-02 или в службу «102» (с мобильных телефонов-112).Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18