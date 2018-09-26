УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Алиева Али Абдулагаджиевича, 1993 года рождения...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Алиева Али Абдулагаджиевича, 1993 года рождения, уроженца Республики Дагестан, который ушел из дома 23 сентября 2018 года в г. Московский, и до настоящего времени его местонахождение не известно.Приметы: на вид 25-30 лет, рост 175-180 см, плотного телосложения, глаза карие, волосы темно-русые, витые, на лице возможна легкая щетина.Был одет: черные джинсы, куртка кожаная темного цвета, кроссовки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 116-56-82 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79