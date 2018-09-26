Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Сокольники разыскивают пропавшую без вести Макарову Веру Прокофьевну, 24 марта 1935 года рождения...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Сокольники разыскивают пропавшую без вести Макарову Веру Прокофьевну, 24 марта 1935 года рождения, местонахождение которой неизвестно с 23 сентября текущего года.Приметы: 70 лет, рост около 165 см, волосы седые.Была одета: темные брюки, в руках бежевая дамская сумка.Особая примета: пользуется слуховым аппаратом.УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении этой женщины, сообщить по телефону 8 (495) 965-14-01 или в службу «102» ( с мобильного телефона – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73