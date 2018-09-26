Детективная киносага о битве начальника убойного отдела Романа Шилова с криминальным беспределом завершается. После 13 лет в эфире Ментовские войны закрывают.

Детективнаякиносага о битве начальника убойного отдела Романа Шилова с криминальнымбеспределом завершается. После 13 лет в эфире "Ментовские войны" закрывают.Сериал, во многомотражающий целую эпоху, вышел в эфир НТВ в 2005 году. "Ментовские войны" собрали за эти годы целую армиюпоклонников.Действие фильма проразгар борьбы с оборотнями в погонах разворачивается в начале нулевых. Оперативникмайор Роман Шилов (Александр Устюгов), вступает в бой с криминалом в Питере.Оказывается, что гниль дошла до самой верхушки прокуратуры, ГУВД, ФСБ, армии,ФСКН и ФСИН. Принципиального и честного майора из "Ментовских войн" пытаютсяскинуть с должности, чтобы он не мешал творить злодеям беспредел, но он несдается.Полюбился сериалзрителям и за яркий состав. В представлены персонажи влучших традициях "Улиц разбитых фонарей" и "Убойной силы".Не обошлось на съемкахкиносаги и без казусов. Так, в 11-м сезоне случилось ЧП: в кадре нужен былпроезд авто с брызгами по лесной дороге. Локация была подготовлена командой "Ментовскихвойн" заранее, но когда машину начали снимать, джип увяз по крышу в грязи. Оказалось,там были грунтовые воды. В результате из соседней деревни пришлось экстренновызывать два трактора, сообщаетОтметим, за 13 лет вэфир вышло 11 сезонов проекта – и еще пять спин-оффов. Общее количествосерий проекта – 164, что составляет 127 часов эфирного времени. Главныйгерой майор Шилов в итоге дослужился до начальникакриминальной полиции ГУ МВД. Сценарий "Ментовских войн" составляет 7620 страниц.