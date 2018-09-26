Детективная
киносага о битве начальника убойного отдела Романа Шилова с криминальным
беспределом завершается. После 13 лет в эфире Ментовские войны закрывают.
Детективная
киносага о битве начальника убойного отдела Романа Шилова с криминальным
беспределом завершается. После 13 лет в эфире "Ментовские войны" закрывают.
Сериал, во многом
отражающий целую эпоху, вышел в эфир НТВ в 2005 году. "Ментовские войны" собрали за эти годы целую армию
поклонников.
Действие фильма про
разгар борьбы с оборотнями в погонах разворачивается в начале нулевых. Оперативник
майор Роман Шилов (Александр Устюгов), вступает в бой с криминалом в Питере.
Оказывается, что гниль дошла до самой верхушки прокуратуры, ГУВД, ФСБ, армии,
ФСКН и ФСИН. Принципиального и честного майора из "Ментовских войн" пытаются
скинуть с должности, чтобы он не мешал творить злодеям беспредел, но он не
сдается.
Полюбился сериал
зрителям и за яркий состав. В представлены персонажи в
лучших традициях "Улиц разбитых фонарей" и "Убойной силы".
Не обошлось на съемках
киносаги и без казусов. Так, в 11-м сезоне случилось ЧП: в кадре нужен был
проезд авто с брызгами по лесной дороге. Локация была подготовлена командой "Ментовских
войн" заранее, но когда машину начали снимать, джип увяз по крышу в грязи. Оказалось,
там были грунтовые воды. В результате из соседней деревни пришлось экстренно
вызывать два трактора, сообщает
Отметим, за 13 лет в
эфир вышло 11 сезонов проекта – и еще пять спин-оффов. Общее количество
серий проекта – 164, что составляет 127 часов эфирного времени. Главный
герой майор Шилов в итоге дослужился до начальника
криминальной полиции ГУ МВД. Сценарий "Ментовских войн" составляет 7620 страниц.