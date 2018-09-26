В ходе рейда полицейские установили, что в одном из супермаркетов продавец-кассир осуществила розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему...

Сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Академическому району задержана 41-летняя москвичка за продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции.В ходе рейда полицейские установили, что в одном из супермаркетов, расположенных на улице Шверника, продавец-кассир осуществила розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему.Установлено, что ранее, в сентябре 2017 года, 41-летняя женщина уже была привлечена к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Дознанием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56