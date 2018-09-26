Задержанные предложили сотруднику полиции денежные средства в размере 35 тысяч рублей за непривлечение их к административной ответственности...

Участковые уполномоченные ОМВД России по району Хамовники задержали шестерых граждан по подозрению в попытке дачи взятки сотруднику полиции.Полицейские на одном из строительных объектов задержали приезжих мужчин в возрасте от 22 до 48 лет за правонарушение, предусмотренное ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации».В дальнейшем задержанные, находясь в ОМВД России по району Хамовники, предложили сотруднику полиции денежные средства в размере 35 тысяч рублей за непривлечение их к административной ответственности.Граждане были предупреждены о противоправности данных действий и предусмотренной за них уголовной ответственности, однако от своего намерения не отказались и попытались передать деньги сотруднику полиции, после чего были задержаны.Отделом дознания ОМВД России по району Хамовники в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество», и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61