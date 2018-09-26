26.09.2018

2018-09-26 10:45:37

В Екатеринбурге автобус сбил пенсионерку на пешеходном переходе

На пешеходном переходе возле дома №115 на улице Щербакова в районе Уктус в Екатеринбурге автобус сбил 55-летнюю местную жительницу, передает портал . В тяжелом состоянии пострадавшая была доставлена в больницу. По предварительным данным, водитель ехал на запрещающий сигнал светофора.