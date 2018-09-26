Суд юго-западной Финляндии принял решение о заключении под стражу россиянина, подозреваемого в отмывании денег.

Суд юго-западной Финляндии принял решение о заключении под стражу россиянина, подозреваемого в отмывании денег.Как передает РИА Новости, об этом сообщило финское агентство STT, подчеркнув, что мужчина, ранее выступал в качестве члена совета директоров компании Airiston Helmi Oy.Россиянин и гражданин Эстонии были задержаны местной полицией в районе города Турку 22-23 сентября по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.В российском посольстве в Финляндии пообещали оказать всю возможную поддержку задержанному, если от него поступит такая просьба.Airiston Helmi была основана осенью 2007 года, а ее деятельность, согласно документам, связана с управлением недвижимостью. В качестве председателя правления значился мужчина российского происхождения 1964 года рождения. При этом по данным финского реестра коммерческих компаний, у россиянина также имеется гражданство Мальты.