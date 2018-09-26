В смерти ребенка обвиняют чиновника. Следком завершил расследование уголовного дела по факту гибели 12-летнего подростка в Вязниках.

В смерти ребенка обвиняют чиновника. Следком завершил расследование уголовного дела по факту гибели 12-летнего подростка в Вязниках. Напомним, трагедия произошла в декабре прошлого года. Тогда 5 школьников забрались на территорию заброшенного детского сада. Здание пустовало с 2015 года, а в 2016-м его состояние ухудшил пожар. Но власти на ситуацию никак не отреагировали. Объект даже не огородили от посторонних. В результате, заброшенный детсад стал популярным местом игр подростков. 18 декабря 2017 года там играла очередная группа школьников.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального Следкома: "Часть детей стала подниматься на второй этаж по полуразрушенной лестнице, там отсутствовали в самом начале даже ступени. И 12-летний школьник тоже последовал, но даже не все могли забраться по такой полуразрушенной лестнице, и вот в момент, когда 12-летний школьник находился на этом сооружении, произошло обрушение бетонной конструкции. Ребенка придавило частями этой рухнувшей лестницы и от полученных травм мальчик умер на месте происшествия".Найти виновных в этой трагедии Следкому было тяжело. Следователи опросили 15 свидетелей, провели ряд экспертиз и изучили местное и федеральное законодательство. В результате обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, предъявили 57-летней местной чиновнице. С 2006 по 2018 она занимала должность заместителя главы администрации Вязниковского района, председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и землеустройству. По мнению следствия, женщина знала о состоянии знания, но никаких мер не предприняла.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального Следкома: "Мы столкнулись с полным непризнанием сотрудником администрации Вязниковского района вины по произошедшему, мы собирали и закрепляли доказательства собственными силами. Осведомленность бывшего заместиля главы администрации Вязниковского района была очевидна. Известно, что происходит со зданием, то, что это здание не огорожено, рядом находится школа".