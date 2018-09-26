Обрушилась кирпичная кладка в одном из классов

Обрушилась кирпичная кладка в одном из классовКирпичная кладка обрушилась в лицее №33 на улице Багаева в Иванове, сообщает управление МВД России по Ивановской области.Сообщение об обрушении поступило 26 сентября. На место выехала следственно-оперативная группа ОМВД по Фрунзенскому району.По предварительной информации, старая не функционирующая дверь в одном из классов была заложена кирпичами без цементного раствора. Когда конструкция стала наклоняться, учительница решила ее подпереть. В итоге кирпичи обрушились, а женщина была доставлена в больницу. Врачи поставили предварительный диагноз: гематомы лица и ноги, а также сотрясение головного мозга.Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, обстоятельства происшествия уточняются.