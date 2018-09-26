Президент России Владимир Путин предложил Казбеку Кокову из администрации главы государства стать временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии.

Президент России Владимир Путин предложил Казбеку Кокову из администрации главы государства стать временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии.Как передает телеканал "Россия 24", об этом руководитель страны сообщил в беседе с Коковым, подчеркнув, что нынешний глава КБР, однофамилец Юрий Коков попросил о переводе в Москву по семейным обстоятельствам.Путин подчеркнул, что Казбек Коков имеет немалый опыт работы на различных должностях – он был заместителем министра, затем депутатом, потом перешел в администрацию президента РФ.Руководитель страны напомнил, что отец Кокова Валерий руководил Кабардино-Балкарией с 1990 по 2005 год и, по словам Путина, "был эффективным руководителем и очень надежным товарищем".