В Кремле осведомлены о напряженной ситуации, сложившейся вокруг определения административной границы Чечни и Ингушетии.

В Кремле осведомлены о напряженной ситуации, сложившейся вокруг определения административной границы Чечни и Ингушетии."События сейчас там разворачиваются, там есть определенная внутренняя напряженность. На месте проводится работа, поэтому преждевременно ставить какие-то диагнозы", — сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать ситуацию. При этом он подчеркнул, что глава государства всю необходимую информацию получает.Разногласия о границе — к какому субъекту относятся Сунженский и Малгобекский районы – возникли в 2012 году.В 2013 году в Чечне вступил в силу закон, согласно которому в Сунженский район республики были включены населенные пункты, являющиеся муниципальными образованиями Ингушетии. В свою очередь, глава Ингушетии тогда заявил, что Сунженский район — это территория Ингушетии.Как сообщают некоторые СМИ, сейчас в Ингушетии предпринимаются попытки провести несанкционированные протестные акции из-за информации о намерении местных властей передать Чечне часть территории Сунженского района Ингушетии.