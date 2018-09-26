Пожар на предприятии по производству кормов. Накануне, около 7 вечера, пожарных Собинского гарнизона вызвали в Лакинск на проспект Ленина, 42.

Пожар на предприятии по производству кормов. Накануне, около 7 вечера, пожарных Собинского гарнизона вызвали в Лакинск на проспект Ленина, 42. Спасатели были на месте спустя 4 минуты после сигнала. Как выяснилось, в одной из производственных ёмкостей загорелся корм. В момент пожара в здании находилось 20 человек. Они эвакуировались сами ещё до приезда спасателей. Ликвидировать открытое горение удалось в начале 8-го. Полностью пожар ликвидировали в 21:30. В результате происшествия выгорело 10 квадратных метров. Причины пожара будут устанавливать в течение 10 дней.