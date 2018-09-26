Событие, которое называют техническим чудом - после долгого перерыва из храма Живоначальной Троицы вновь разносится звук колоколов. Найти профессионального звонаря там не смогли и подошли к решению вопроса по-научному - наняли электронного помощника.

Событие, которое называют техническим чудом — после долгого перерыва из храма Живоначальной Троицы вновь разносится звук колоколов. Найти профессионального звонаря там не смогли и подошли к решению вопроса по-научному — наняли электронного помощника.Нажатием клавиши на смартфоне отец Ростислав может запустить звон колоколов и этим же способом его приостановить. Эту систему батюшка называет техническим чудом. Звучит как каламбур: для того чтобы позвонить в колокол, нужно позвонить по телефону. Но сперва в списке контактов отыскать "электронного звонаря".На системе электронного звона установлена SIM-карта. После набора номера нужно, как при звонке в справочную службу, нажать решетку и номер мелодии. И в ту же секунду вся округа услышит звон колоколов.Всего "электронный звонарь" может сыграть 80 мелодий для всех церковных праздников, крестных ходов или особых служб. Управлять колокольней настоятель может из любой точки мира. Более того, колокола можно запрограммировать на звон в любое время, как будильник.Это напоминает кадры из фильмов про привидения: колокольные тросы ходят сами по себе, создавая музыку. На самом деле ими управляют небольшие приводы, аналоги тех, что двигают автомобильные дворники.Электронную систему в храме Живоначальной троицы установили на средства меценатов. Своего звонаря в храме нет. Система позволяет экономить не только людские ресурсы, но и время.Звонарь Петр Колосов пришел посмотреть на новую систему из профессионального интереса. Согласен с тем, что это удобно. Но уверен: как живой человек машина никогда не сыграет. Звук вроде бы тот же, но нет души.Новую звонницу еще не освятили. Это сделают в ближайшее время, после чего, уверен настоятель, звонарь, пусть и электронный, будет играть лучше.