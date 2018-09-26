Убийца еще не найден

Убийца еще не найденВ Муромском районе убили водителя такси. Тело мужчины с колото-резанными ранениями нашли на дороге у моста через реку Ушна вблизи села Молотицы. Произошло это вечером 23 сентября.Позже обнаружили его и автомобиль. Машина стояла открытой в другом месте. Предположительно, таксист выполнял заказ, во время которого случилась трагедия.СледКом по Владимирской области возбудил уголовное дело за совершенное преступление.Как сообщает ведомство, следственно-оперативная группа, состоящая из следователей, криминалистов и сотрудников МВД, расследует это убийство.