Инцидент произошел на федеральной трассе М7 неподалеку от города Кстово: загорелась фура, перевозящая бытовую технику. Несмотря на то, что пожар был потушен, транспортное средство и его груз спасти не удалось.

На федеральной трассе М7 неподалеку от города Кстово сегодня, 26 сентября, загорелся грузовик, перевозящий бытовую технику.Дорога была заблокирована, образовалась длинная пробка: по словам очевидцев, движение полностью прекратилось на 40 минут.К настоящему времени огонь потушен, движение на трассе восстановлено, и в результате происшествия никто не пострадал. Однако грузовик и перевозимые им стиральные машины спасти не удалось.