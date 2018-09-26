Красногорский завод им. С.А. Зверева (КМЗ) и компания Leica возродят в России производство фотоаппаратов под легендарным брендом Зенит. Новая модель Зенит М выйдет ограниченным тиражом в количестве 500 штук, в лимитированном дизайне и эксклюзивной упаковке. Каждый экземпляр будет маркироваться индивидуальным номером.

Красногорский завод им. С.А. Зверева (КМЗ) и компания Leica возродят в России производство фотоаппаратов под легендарным брендом "Зенит". Новая модель "Зенит М" выйдет ограниченным тиражом в количестве 500 штук, в лимитированном дизайне и эксклюзивной упаковке. Каждый экземпляр будет маркироваться индивидуальным номером.О заключении партнерства было объявлено на выставке Photokina 2018 в Кельне. Камера разработана на базе модели Leica M, но повторяет облик советских аппаратов семейства "Зенит" и "Зоркий", а также имеет ряд отличий в части компонентной базы и программного обеспечения."Камера оснащена объективом Zenitar 35 mm f/1.0, выполненным из металла и стекла, — сообщается в пресс-релизе холдинга "Швабе" (куда входит КМЗ). — Он полностью разработан и произведен в России, 100% компонентов и материалов в его составе — российского производства".В проекте Leica выступает в роли изготовителя камеры и поставщика комплектующих изделий, КМЗ — как производитель и сборщик объектива, уточняет РИА Новости. Оптика, пообещали в компании, сохранит "ту неповторимую художественную картинку, получаемую на объективы Красногорского завода".Официальная цена на "Зенит М" пока не называется. Как ожидается, новинка обойдется примерно в 5–6 тысяч евро. В Европе её начнут продавать в декабре этого года, в России — в январе 2019-го.”Представлен фотоаппарат со 125-кратным зумом читайте такжеЗенит — это одна из первых в мире однообъективных зеркальных фотокамер, выпускавшихся на КМЗ с 1952 по 1956 годы. За её основу был взят дальномерный фотоаппарат "Зоркий", из которого удалили механизмы дальномера и добавили пентапризму. В 1964-м вышел "Зенит-5", первый в мире серийный фотоаппарат со встроенным электроприводом.