Сотрудники полиции установили, что на одной из строек, расположенных в Сигнальном проезде, иностранные граждане осуществляют трудовую деятельность без трудового патента...

Полицейские Северо-Восточного округа столицы провели профилактическое мероприятие, направленное на выявление нарушений в сфере миграционного законодательства.Сотрудники отдела по вопросам миграции УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УВД округа установили, что на одной из строек, расположенных в Сигнальном проезде, иностранные граждане осуществляют трудовую деятельность без трудового патента.По результатам мероприятия для проверки в ОВМ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве доставлены 26 приезжих из ближнего зарубежья, в отношении которых были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации». В отношении пяти иностранных граждан составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29