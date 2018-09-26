В квартире задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли 10 пакетов с веществом неизвестного происхождения...

Сотрудники ГУНК МВД России совместно с оперативниками УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 25-летнего приезжего по подозрению в покушении на сбыт наркотических средств.Во время обыска в квартире по месту жительства задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли 10 пакетов с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию часть изъятого является наркотическим средством из ряда курительных смесей, общей массой более 960 граммов. Остальные пакеты также отправлены на исследование. Установлено, что изъятый наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.По данному факту следственной частью УВД по СВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29