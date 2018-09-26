В рамках мероприятий «Ваш участковый уполномоченный полиции» сотрудники полиции проинформировали местных жителей о способах защиты личного имущества от преступных посягательств.

В рамках мероприятий «Ваш участковый уполномоченный полиции», проводимых до конца сентября на территории региона, участковые уполномоченные ОМВД России по Юрьев-Польскому району провели профилактические встречи с жителями своих административных участков.Полицейские проинформировали местных жителей о способах защиты дачных домов от преступных посягательств в осенне-зимний период, посоветовали внимательнее относиться к сохранности личного имущества. Особое внимание участковые уделили противодействию мошенничества, рассказав гражданам о том, как манипулируют беспринципные аферисты пожилыми людьми, дали советы, как избежать подобных ситуаций.Сотрудники полиции ответили на вопросы горожан, оставили рекомендации и контактные данные для своевременного обращения в случае необходимости.