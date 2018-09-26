Помочь женщине смогла только прокуратура

Помочь женщине смогла только прокуратураОдна из больниц Владимира не обеспечивала необходимыми лекарствами инвалида первой группы. Лечащий врач прописал своей пациентке ряд препаратов, которые должны были выдать бесплатно, но лекарств женщина так и не дождалась.Женщина обратилась в прокуратуру. Надзорное ведомство провело проверку и внесло представление главному врачу больницы. Теперь обеспечение инвалида лекарствами контролируется городской прокуратурой.