В регионе произошел спад в сферах промышленности, сельского хозяйства и платных услуг населению
В регионе произошел спад в сферах промышленности, сельского хозяйства и платных услуг населению
За первые полгода во Владимирской области произошел спад в сферах промышленности, сельского хозяйства и платных услуг населению. Хотя почти во всех регионах страны показатели этих сфер растут, сообщает .
Сложная экономическая ситуации сложилась не только в 33 регионе, но и в Ивановской области, Хабаровском крае, Чукотском автономном округе и в Республике Коми.
Проблемы областей ЦФО (Ивановской и Владимирской) эксперты связывают с падением рубля.
Замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерия Миронова, считает, что ослабление курса рубля снизило стоимость отечественной легкой промышленности, которая и экспортируется из 33 региона.
Из всех секторов экономики Владимирская область показала рост лишь в связанной с потребительской активностью розничной торговле. В первом квартале рост в этой сфере составил 3,2%.