В регионе произошел спад в сферах промышленности, сельского хозяйства и платных услуг населению

В регионе произошел спад в сферах промышленности, сельского хозяйства и платных услуг населениюЗа первые полгода во Владимирской области произошел спад в сферах промышленности, сельского хозяйства и платных услуг населению. Хотя почти во всех регионах страны показатели этих сфер растут, сообщает .Сложная экономическая ситуации сложилась не только в 33 регионе, но и в Ивановской области, Хабаровском крае, Чукотском автономном округе и в Республике Коми.Проблемы областей ЦФО (Ивановской и Владимирской) эксперты связывают с падением рубля.Замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерия Миронова, считает, что ослабление курса рубля снизило стоимость отечественной легкой промышленности, которая и экспортируется из 33 региона.Из всех секторов экономики Владимирская область показала рост лишь в связанной с потребительской активностью розничной торговле. В первом квартале рост в этой сфере составил 3,2%.