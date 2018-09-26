Для подготовки к снежному сезону потребуется 35 миллионов рублей

Для подготовки к снежному сезону потребуется 35 миллионов рублейСентябрь радовал нас летней погодой, а вот октябрь для владимирцев будет не таким уж и приятным – синоптики обещают первый снег в первые дни месяца.В мэрии решили быть наготове и уже сегодня, 26 сентября, провели заседание комитета по жизнеобеспечению города. Депутаты обсудили вопрос подготовки к зимнему сезону.В Оранжевом доме подсчитали, что на зиму городу нужно не менее 30 тысяч тонн пескосоляной смеси. На данный момент не хватает около 12,5 тысячи тонн. Дозакупиться придется на 11 миллионов рублей. Смесь будут рассыпать на основных магистралях, тротуарах и остановках.Помимо этого, перед зимой нужно подумать и о дизельным топливе, а также отремонтировать спецтехнику. На запчасти и ремонт 152 машин, которые храбро выезжают на уборку улиц, выделили более 7 миллионов рублей. Также более одного миллиона нужно на спецодежду и обувь, а 4,5 миллиона рублей пойдет на вывоз снега за городскую черту на снежную свалку.Выходит, на подготовку к зиме необходимо дополнительных 35 миллионов рублей.Однако зима может оказаться теплой и тогда удастся сэкономить деньги, которые вернутся в бюджет.