Наши артисты представили спектакль «Матренин двор»

Наши артисты представили спектакль «Матренин двор»Владимирский театр кукол получил 2 награды на Международном фестивале «Вятка – город детства!», в котором участвовали 12 конкурсантов из России и зарубежных стран. Церемония награждения прошла 23 сентября.Местный театр смог победить со спектаклем «Матренин двор». Художник-постановщик спектакля Наталья Крутова выиграла в номинации «Лучшее художественное оформление». А композитор постановки Алексей Сидорцев получил награду «Лучшее музыкальное оформление».Спектакль «Матренин двор» поставлен по рассказу Александра Солженицына. Он рассказывает о жизни Матрёны Захаровой, которая в 60-х годах прошлого века жила в посёлке Мильцево Курловского района Владимирской области. А сельский учитель Солженицын был её квартирантом.1 октября «Матрёнин двор» покажут на фестивале «У Золотых ворот» во Владимирском театре драмы.