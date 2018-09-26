Подобные меры нужны для профилактики коррупции

Подобные меры нужны для профилактики коррупцииПри подборе кандидатов на должность сотрудников владимирской таможни теперь будут использовать детектор лжи.Это необходимо для того, чтобы оценить правдивость сообщаемых сведений, а также протестировать претендентов на склонность к коррупции и антиобщественным поступкам.Собеседование с полиграфом будут проводить только с письменного согласия будущего таможника. Результаты исследования могут служить основанием для проведения дополнительных проверок, но не будут определяющими.Прием на работу в таможню – процедура непростая. У претендентов тщательно проверяют все документы через запросы в учебные учреждения, МВД, ФСБ и другие ведомства. Изучают сведения о доходах и имуществе. Проводят психологическое тестирование. Все эти меры нужны для профилактики коррупции.КстатиС начала года уголовные дела в отношении владимирских таможенников не возбуждались. Сообщений о фактах коррупции не поступало.