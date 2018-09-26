Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковНовому губернатору Владимирской области Владимиру Сипягину нужно будет сдать особый экзамен. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По словам Пескова, новым главам регионов предстоит сдать серьезный экзамен перед людьми, оправдать надежды, которые эти люди возложили на них.«В свою очередь, людям предстоит почувствовать ответственность за те голоса, которые они отдали», — подчеркнул представитель президента РФ.Напомним, что во Владимирской области депутат Законодательного Собрания от ЛДПР Владимир Сипягин победил во втором туре выборов главы региона действующего губернатора Светлану Орлову.