Президент США Дональд Трамп не пришел вовремя на свое выступление на дебаты в рамках недели высоких встреч на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций.

Президент США Дональд Трамп не пришел вовремя на свое выступление на дебаты в рамках недели высоких встреч на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций.Как передает РИА Новости, руководитель Белого дома по регламенту должен был выступать вторым после президента Бразилии, как глава страны, возглавляющей в сентябре Совет безопасности ООН​​​.После того, как выяснилось, что Трампа в зале нет, президент Генеральной ассамблеи Мария Эспиноса Гарсес, подумав, пригласила к микрофону руководителя Эквадора Ленина Морено.65-летний Ленин Вольтер Морено Гарсес является президентом страны с 24 мая 2017 года. Его отец, по профессии учитель, дал первое имя сыну в честь основателя СССР. Второе имя Морено получил в память известного французского философа.